Дитячо-юнацька збірна команда Луганської області, до складу якої входять 11 учнів Школи гун-фу «Дракон і Тигр» з Сєверодонецька та Лисичанська, успішно виступила в чотирьох змагальних розділах на IV Всеукраїнському фестивалі кікбоксингу WPKA серед школярів і студентів у Києві. Представники області вибороли 13 перших, 9 других та 12 третіх місць.
«Хоча цей турнір і не є офіційним чемпіонатом країни, він давно збирає значну кількість спортсменів різних стилів єдиноборств і є гідною ареною надбання змагального досвіду», — наголосив президент Луганської обласної федерації кікбоксингу WPKA, наставник Школи гун-фу «Дракон і Тигр», заслужений тренер України з кікбоксингу Андрій Сербін.
За його словами, яскравою та незабутньою подією, яка додала сил для відмінного виступу на спортивній арені та перемоги в змаганнях, став візит на фестиваль китайської делегації. Гостями заходу стали викладачі Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету. Це особливо важливо для хлопців, бо всі спортсмени команди є послідовниками китайської Школи гун-фу «Дракон і Тигр» й учнями групи Інституту Конфуція, яка дистанційно, на базі Сєверодонецького міського клубу східних бойових та оздоровчих систем, навчається китайської мови. Учасники збірної Луганської області з кікбоксингу WPKA та викладачі Інституту Конфуція навіть сфотографувалися разом: українці із задоволенням розглядали подарунки — традиційну китайську витинанку з паперу: зображення Конфуція, ієрогліф «щастя» та «баоцзі» — китайські парові пиріжки. Викладачі інституту також переконалися в успіхах хлопців з опанування китайської мови.
«Ми щасливі, що ви захоплюєтеся китайською культурою та вивчаєте китайську мову. Ви вибрали дуже складний шлях, але він правильний. Конфуцій сказав: «Куди б ти не йшов, йди з усією Душею». Видно, що ви всім серцем любите те, чим займаєтеся. Це гідне захоплення, тож приречене на успіх!», — так привітав хлопців з Луганської збірної директор Інституту Конфуція КНЛУ від китайської сторони Ши Яцзюнь.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»