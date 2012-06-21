Президент Володимир Зеленський схвалює направлення бортових самописців зі збитого в січні біля Тегерана літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 до французького Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації. Про це йдеться у дописі на його сторінці в мережі Facebook.
«Це правильний крок у напрямку завершення розслідування збиття літака. Рідні та близькі загиблих у цій страшній трагедії мають знати правду. Також вони повинні отримати належні компенсації від іранської сторони. Іран має провести повне, прозоре та незалежне розслідування відповідно до міжнародних стандартів», — наголосив глава держави.
Він зазначив, що скриньки прибули до Ліона ще 18 липня в умовах підвищеної секретності і вже в лабораторії, повідомляє УНІАН.
«Наші експерти з Національного бюро розслідування авіакатастроф також беруть участь у їх розшифруванні. Процес розпочнеться з узгодження методики зчитування інформації зі скриньок, після чого експерти перейдуть до практичної частини робіт. Вони можуть бути завершені доволі швидко, але все залежить від технічного стану скриньок», — підкреслив Президент.
Він висловив упевненість, що бездоганна репутація французького Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації й участь найкращих канадських, американських та українських експертів забезпечить максимальний рівень міжнародного визнання підсумків такого дослідження.
«Україна з нетерпінням чекає на результати розшифрування «чорних скриньок» та початок переговорного процесу з Іраном. Усі винні понесуть відповідальність. Справедливість буде встановлено», — резюмував Володимир Зеленський.