Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Скільки сотень чи тисяч дерев цінної породи потрібно зрубати, щоб виробити 50 тонн деревного вугілля? Відповідь на це запитання знають не лише фахівці-екологи та лісівники, а й співробітники управління Служби Безпеки України в Харківській області, зусиллями яких припинено діяльність 22 угруповань, що незаконно рубали ліс та займалися екологічно небезпечною переробкою деревини.
На підпільних складах Ізюмського району під час обшуків працівниками СБУ було виявлено пів сотні тонн деревного вугілля на понад півтора мільйона гривень, пакувальне та фасувальне обладнання. Увесь цей арсенал підпільних ділків наразі вилучено та ведеться слідство.
Нелегальні виробництва деревного вугілля, розташовані неподалік населених пунктів, які піддавалися отруєнню через забруднення повітря, виявлені і заблоковані не лише в Ізюмському, а й у Вовчанському, Балаклійському та Красноградському районах
На Балаклійщині незаконну вирубку дерев з подальшим підпільним виробництвом деревного вугілля поставили на широку ногу. У саморобних, забруднюючих повітря печах, сировину переробляли, а готову продукцію збували через роздрібну торгівлю.
За висновками експертів діяльність угруповань, які не лише по хижацьки знищували зелені легені регіону, а ще й отруювали повітря, завдала збитків державі більш ніж в 21 мільйон гривень.