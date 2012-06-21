Перед початком обговорення проєкту державного бюджету на 2020 рік у Верховній Раді відбулася перша на цій сесії Година запитань до уряду. Чільне місце було відведено питанням безпеки та оборони, зокрема розведенню військ на східній лінії розмежування.
«Підрозділи ЗСУ перебуватимуть у готовності до негайного реагування на порушення домовленостей щодо відведення військ і в разі відновлення обстрілів займуть позиції відповідно визначених планів», — запевнив суспільство міністр оборони Андрій Загороднюк. Але передумовою початку цього процесу має стати підтвердження Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ тривалості режиму тиші на вказаній ділянці не менш як сім діб.
Нині відновлюють позиції відведення зразка 2016 року. Водночас у зоні відведення зводять нові фортифікаційні споруди. А на лінії зіткнення буде створено модульні містечка для проживання особового складу. Першу поставку конструкцій модульного типу заплановано на грудень 2019 року, повідомляє УНІАН.
Міністерство оборони оскаржує ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва щодо зупинення чинності свого наказу про перехід військових частин на нову систему харчування. «Зараз подаємо всі апеляції і шукаємо юридично правильний вихід, щоб не зупинити її, — наголосив урядовець. — Я абсолютно підтримую всіма руками нову систему харчування».
А ще міністр оборони спростував чутки про поетапне скорочення чисельності Збройних сил. Андрій Загороднюк повідомив, що у проєкті бюджету на 2020 рік на фінансування оборонної галузі передбачено 136,6 мільярда гривень. І «велику частину цього бюджету спрямовано саме на модернізацію та закупівлю нового озброєння».
«Ми сподіваємося, що ви скоро побачите новий бюджет і будете задоволені тими відсотками, які спрямовують на озброєння та військову техніку», — додав міністр, уточнивши, що йдеться зокрема про зразки військової техніки закордонного виробництва.
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