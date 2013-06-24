США та НАТО запроваджують новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Мета цього механізму — забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які у великій кількості можна отримати від США. Ініціативу реалізують у межах домовленостей між Президентом України Володимиром Зеленським, Президентом США Дональдом Трампом та Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Завдяки новому механізму країни-члени Альянсу та партнери отримають змогу фінансувати постачання американського озброєння і технологій через добровільні внески.

Механізм PURL передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтвердив Верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги оголошуватимуть на регулярній основі. НАТО координуватиме постачання в межах цього механізму, зокрема через наявні механізми НАТО (NATO Security Assistance and Training to Ukraine – NSATU).

Нідерланди взяли на себе фінансування першого пакета допомоги на суму 500 млн євро. Очікується, що постачання зброї відбудеться найближчим часом, повідомляє Міністерство оборони.