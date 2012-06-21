90% препаратів з програми дорослої онкології нині закуповують дешевше, ніж 2014 року, завдяки підвищенню конкуренції, закупівлям у виробників, формуванню довіри до закупівельників та самої процедури закупівель, підписанню довгострокових контрактів з виробниками тощо. Відповідно до звіту Центру протидії корупції, за чотири роки існування системи закупівлі ліків через міжнародні організації вдалося значно розширити кількість позицій, які закуповує держава для лікування онкохворих. Кількість препаратів у переліку ліків, які закуповує держава через міжнародні організації для дітей і дорослих з онкозахворюваннями, зросла на 30—40%, залежно від програми, повідомляє прес-служба МОЗ.
«Закупівля ліків через міжнародні організації стала новим успішним кейсом у боротьбі з корупцією, який почали переймати інші держави. За останні кілька років на такий формат закупівель ліків перейшли Боснія і Герцеговина, Казахстан, Молдова, Туркменістан та Узбекистан», — прокоментувала ситуацію в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.