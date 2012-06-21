Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Кордон нині не той, що раніше. За його безпекою стежать не тільки пильні очі самих прикордонників, а й сучасні технічні засоби, в тому числі й так звані безпілотники. Недавно в Головному центрі підготовки молодших спеціалістів, що в Оршанці під Черкасами, завершилося навчання операторів безпілотного авіатранспорту. Цю техніку нині широко використовують прикордонники України.
Перед тим, як перейти до практичних занять, військовослужбовці перевіряли свої знання правил виконання польотів, додержання безпеки й злагодженості дій під час нештатних ситуацій. Потім зі злітної смуги піднімалися в небо літальні апарати, виконуючи завдання операторів. Як розповідають прикордонники, їм не раз доводилося виявляти порушення кодонів за допомогою квадрокоптерів.
У відділі підготовки Центру застосування та експлуатації безпілотних авіасистем розповіли, що після завершення навчань оператори повітряної розвідки знову повернуться на службу. Удосконалювати свої знання та вміння до Оршанця приїдуть військові з інших прикордонних регіонів.
Паралельно з навчаннями операторів безпілотників на базі Оршанця прикордонники з усієї України відпрацьовували тактику ведення бою і навички керування сучасною спецтехнікою. Практичні заняття були наближені до реальних ситуацій, які можуть виникнути на державному кордоні. Доки одна команда військових опановувала ведення вогню із зенітної установки, інша — вчилася влучати в ціль з ручного протитанкового гранатомета. Якщо доведеться, здобуті навички, за словами військових, допоможуть з успіхом застосовувати нову техніку в реальному бою.