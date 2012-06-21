Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Найповажнішу за віком пацієнтку виписали з інфекційного відділення Рівненської центральної міської лікарні. У своїх 92 роки вона цілком здолала коронавірус і вийшла з лікарні, як сама висловилася, «власними ногами», впевнено піднявшись із візка, на якому її вивезли на вулицю.
Тетяна Гойчук інфікувалася від 66-річної доньки Любові. Разом і потрапили до інфекційного відділення. От тільки донька перенесла недугу значно складніше, ніж мама. Важку форму пневмонії вона лікувала в реанімації. «Натомість мама лише потемпературила кілька днів, їй зовсім не знадобилася киснева підтримка. Тільки за доньку дуже хвилювалася. На щастя, все минулося», — сказала журналістам лікар-інфекціоніст Інна Чишкевич. Адже разом із медперсоналом подивитися на рекордсменку з її дозволу зібралося й чимало колег.
У чому ж секрет міцного імунітету? Виявляється, за своє життя пані Тетяна лише двічі була в лікарні, один із них, коли народжувала доньку.
На прощання вона побажала лікарям сили в боротьбі з недугою, щоб «вилікували всіх пацієнтів».