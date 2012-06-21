1. Позитивне мислення.
Дослідження показали, що люди похилого віку, які вважають старість нагородою за роки праці та вважають себе «мудрими старими», почуваються краще. Захворювання песимістів та оптимістів можуть співпадати, але оптимісти переносять їх легше.
2. Стежте за тим, що їсте.
Найкращий спосіб підтримати організм – середземна дієта. Багато свіжих фруктів, білок – це не так дорого, як може здатися. Якщо коротко: так – овочам і нежирному м’ясу, ні – пельменям та майонезу.
3. Стежте за тим, скільки їсте.
Здорова норма їжі для людини на день, якщо брати обсяг у подрібненому вигляді: 3 склянки овочів, 1-2 склянки фруктів, 200 г хліба, 3 склянки рідких молочних продуктів (або в 4 рази менше у перерахунку на сир) і 150 г тваринного білка.
4. Спілкуйтеся.
Активні соціальні зв’язки – важлива складова щасливого, а в підсумку, і довшого життя.
5. Фізичні навантаження.
Від 30 до 70 років людина втрачає 25% м’язових тканин. Це результат відсутності фізичної активності. Ніколи не пізно зайнятись фізичною культурою, навіть якщо вам 90.
6. Захищайте шкіру.
Надто багато сонця не тільки висушує шкіру, але й може викликати онкологію. Звісно, сонце необхідне для вироблення організмом вітаміну D, але всьому є своя межа. Вживайте більше курячих яєць та жирної морської риби, і все буде гаразд.
7. Спіть більше.
До наслідків хронічного недосипання належать і ожиріння, і серцево-судинні захворювання, ранні зморшки, діабет та порушення пам’яті. Це не означає, що потрібно спати 12 годин щодня. Корисна норма – 7-9 годин.