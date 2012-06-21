Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Керівництво комунального підприємства «Декоративні культури», що в місті Полтаві, вирішило істотно полегшити життя й умови роботи своїм працівникам, які займаються озелененням міста, зокрема в обов’язки яких входить викопувати й пересаджувати дорослі дерева. Навіть чоловікам вручну, за допомогою лише лопат, важко виконувати такі операції, а на цьому підприємстві за 50-гектарну ділянку, на якій вирощують різні види декоративних рослин і зокрема дерев, повністю відповідають представниці прекрасної статі. Тому, в межах міської програми розвитку ЖКГ та благоустрою на 2020 рік для них закуплять спеціальне обладнання, що кріпиться на тракторі, для механізованого корчування пеньків і викопування разом із землею дорослих дерев та завантаження їх у кузов автомобіля.
Власне схожий навісний пристрій на тракторі на підприємстві використовують уже давно, проте тільки в роботі з кущами й малорозмірними саджанцями. Його потужності на більше не вистачить, а в місті останніми роками через погодні катаклізми досить часто доводиться видаляти й висаджувати дерева. Тому без потужнішого спецобладнання «декоративним культурам» за цих обставин просто не обійтися.
Нове спецобладнання придбають на умовах співфінансування з обласного та міського бюджетів за приблизно 500 тисяч гривень.