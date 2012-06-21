Держагентство з питань енергоефективності та енергозбереження і ЄБРР закріпили співпрацю у сфері сертифікації енергоефективності будівель в Україні. Це стало можливим завдяки укладанню відповідного Меморандуму про співпрацю у цій галузі, підписи під яким поставили голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук і керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Франсіc Маліж.
Зокрема, ЄБРР і Держенергоефективності ініціювали впровадження спеціальної комплексної програми, яка в найближчій перспективі дасть змогу: розраховувати енергетичні характеристики будівель; розробляти сертифікати енергоефективності будівель; адмініструвати бази даних сертифікатів і енергоаудиторів; забезпечувати перевірку якості розроблених сертифікатів.
Важливо, що розроблення такого програмного забезпечення спростить роботу енергоаудиторам під час підготовки якісних сертифікатів. Своєю чергою, Держенергоефективності вестиме моніторинг сертифікатів і облік енергоаудиторів.
«Так ми закріплюємо співпрацю з ЄБРР. Ми вже маємо успішний досвід роботи над ЕСКО-механізмом та «теплими кредитами». Тепер ЄБРР допомагає автоматизувати процес створення сертифікатів будівель», — прокоментував подію Сергій Савчук, нагадавши, що Держенергоефективності співпрацює вже із 23 закладами вищої освіти щодо започаткування навчальних програм для енергоаудиторів і створення атестаційних комісій.
На сьогодні навчатися та пройти атестацію можна у чотирьох закладах вищої освіти: Київському національному університеті будівництва і архітектури; Запорізькій державній інженерній академії; Одеській державній академії будівництва та архітектури; Одеській національній академії зв’язку імені О. С. Попова.
«Закликаю університети активно впроваджувати навчальні програми та атестаційні комісії для енергоаудиторів. Водночас усі фахівці, які планують займатися сертифікацією, вже сьогодні можуть навчатися та проходити атестацію, щоб працювати на цьому ринку на користь суспільству», — цитує прес-служба Держенергоефективності слова керівника відомства.