Вчені з Ланкастерського університету заявили про те, що молекули складного флавониду, галлата епігаллокатехіну (EGCG), які містяться в зеленому чаї, уповільнюють формування бляшок, що закупорюють коронарні судини і здатні призвести до інфаркту.
Як повідомляє Naked science, з дією цих молекул пов'язують також інші позитивні ефекти зеленого чаю, наприклад, зниження ризику розвитку раку і нейродегенеративних захворювань.
У ході дослідження вчені встановили, що EGCG впливає на аполіпопротеїн А1 (apoA-I), білок-носій «хорошого холестерину». Відомо, що «чистий» протеїн apoA-I накопичується з віком та при деяких умовах може стимулювати відрив накопичених на стінках судин білкових бляшок — саме так «запускається» інфаркт. Додавши apoA-I в чай, вчені нагрівали його в мікрохвильовці, показавши, що в результаті EGCG зв'язується з білковими нитками і стимулює їхнє руйнування з утворенням нешкідливих фрагментів.
Разом з тим, дослідники підкреслюють, що результати дослідження ще не означають, що активне споживання чаю сповільнить розвиток коронарної недостатності. Більш дієвий спосіб добитися цього — відмова від паління, достатні фізичні навантаження, збалансоване харчування і відсутність стресів.