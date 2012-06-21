Птахи можуть давати імена своїм пташенятам. Така особливість, як з'ясували зарубіжні вчені за підсумками експерименту, характерна для зеленохвостих горобиних папуг. Подробиці про дослідження опублікував портал ScienceNOW.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Колібрі - найменший динозавр на планеті
Експеримент, в рамках якого орнітологи вирішили перевірити припущення про те, що птахи дають імена своїм пташенятам, стартував ще в далекому 1987 році і тривав два з лишком десятиліття. Вчені змогли відтворити природні умови, в яких живуть зеленохвості горобині папуги, тому поведінка птахів була максимально наближеною до поведінки у дикій природі.
«Приховане обладнання, яке ми розмістили на тестовій ділянці, дозволило нам підтвердити початкові припущення. Птахи дійсно дають пташенятам імена, які звучать як особливі поєднання звуків, унікальні в кожному окремому випадку. Ми були впевненими, що імена пташенят співзвучні з особливостями «вимовлених» батьками звуків, але експерименти зі заміною пташенят показали, що це не так. Тобто, папуги керуються якимись своїми правилами, коли вибирають імена для пташенят», – розповідають автори дослідження.
Зеленохвості горобині папужки – невеликі птахи (близько тринадцяти сантиметрів в довжину), які живуть на території Південної Америки. Складні соціальні відносини, що існують в колоніях цих птахів, роблять їх цікавими для орнітологічних досліджень.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" пінгвіни «розмовляють» за лінгвістичними законами. У кожному їх крику можна розрізнити три частини, ніби три склади, і з’ясувалося, що чим довше пінгвіняче повідомлення, тим коротші склади в ньому, а найкоротші звуки звучать в клювів птахів частіше за інші.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»