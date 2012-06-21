Так оцінив роботу Сумської області в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк за результатами діяльності з початку нинішнього року.
Як вважає голова Сумської ОДА Микола Клочко, це спільна заслуга слобожанських краян і насамперед працівників Головного управління Держгеокадастру в Сумській області.
Завдяки проведеним аукціонам з продажу прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності з початку року ефективних господарів одержали понад 5660 гектарів землі, а до місцевих бюджетів додатково надійшло більш як 13,7 мільйона гривень.
При цьому суттєво зріс середній показник відсоткової ставки від нормативної грошової оцінки, який становить 19,38 відсотка.
Для прикладу: Богданівська сільська рада Шосткинського району отримала від продажу права на оренду землі понад 2 мільйона гривень, а відсоткова ставка зросла з 8 до 171 нормативної грошової оцінки.
У Московському Бобрику Лебединського району бюджет зріс більш як на півмільйона гривень, а ставка сягнула 190 відсотків.
Разом з тим місцеві ради мають значні ресурси, які слід активно використовувати.
За словами директора Сумського центру розвитку місцевого самоврядування Олександра Хоруженка, зараз 12 ОТГ області розробили власні стратегії розвитку, однак земля як стратегічний ресурс поки що не знаходить належного відображення. В той же час в інших областях її не тільки здають в оренду, а й використовують для розвитку садівництва, ягідництва, сироваріння, інших прибуткових виробництв.
Тобто, такі резерви дають усі підстави сподіватися на подальший розвиток місцевих територій.