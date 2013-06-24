Сукупна вартість угод за підсумками земельних аукціонів у державній електронній системі «Прозорро.Продажі» нині становить майже 8 млрд грн. Це ціна, встановлена на торгах за продаж ділянок та щорічну оренду землі в період з 2021 року. Зокрема, в системі оголосили торги майже 3 тисячі організаторів: громади, державний проєкт «Земельний банк», приватні виконавці, приватні землевласники. За чотири роки торгів вони реалізували понад 30 тисяч ділянок: оренда, продаж приватних сільгоспділянок, землі іншого призначення та реалізація арештованих земель.

Продаж державних та комунальних сільгоспземель відповідно до законодавства й надалі заборонено.

«Електронні аукціони повністю змінюють підхід до управління землею. «Проззоро.Продажі» забезпечує рівний доступ, конкуренцію і ринкове ціноутворення. Громади отримують максимум доходів, а корупційні ризики мінімізуються. Фактично кожна третя гривня додаткових надходжень до місцевих бюджетів з’являється саме завдяки відкритим аукціонам», — наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик, повідомляє Мінекономіки.