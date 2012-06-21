Сертифікати на земельні ділянки отримали напередодні Нового року 49 учасників бойових дій на сході країни, воїнів-інтернаціоналістів, членів сімей загиблих в АТО, волонтерів у місті Ніжині на Чернігівщині.
Посадовці щиро подякували всім, хто чесно і добросовісно виконував та виконує свій обов’язок перед Україною, захищаючи незалежність та цілісність нашої держави. Крім того, користуючись нагодою, перший заступник голови облдержадміністрації Леонід Сахневич виконав ще одну важливу місію — вручив матеріальну допомогу присутнім членам сімей загиблих в Афганістані та в АТО, передбачену районною програмою «Афганець», —розповідає сайт Ніжинської райдержадміністрації.