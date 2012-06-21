Одразу на кількох українських телеканалах пройшла інформація щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО на території кладовища біля села Новоіванівське Вільнянського району Запорізької області. Журналіст "Урядового кур'єра" попросив прокоментувати це місцевих фахівців-землевпорядників.
Спеціалісти управління з контролю за використанням і охороною земель Головуправління Держгеокадастру в Запорізькій області провели перевірку за цим фактом і встановили, що зазначені земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів і належать до земель сільгосппризначення державної власності. Згідно зі ст.122 Земельного кодексу України, повноваження щодо розпорядження ними належать до компетенції центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин і його територіальних органів.
Згідно з повноваженнями і на підставі згаданої статті Земельного кодексу України ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області надало дозволи на розроблення проектів відведення земельних ділянок учасникам АТО для ведення особистого селянського господарства на вказаних землях. Після розроблення проектів відведення земельних ділянок 2017 року дві ділянки, згідно з відповідними наказами Держгеокадастру області, передано у власність учасникам АТО.
У цьому разі Дружелюбівська сільрада грубо порушила вимоги чинного земельного законодавства України та Закону «Про поховання та похоронну справу», перевищивши власні повноваження. КП «Спеціалізована ритуальна служба «Пам’ять» Дружелюбівської сільради не мало жодних законних підстав проводити поховання на земельних ділянках сільгосппризначення державної власності за межами кладовища. Фактично відбулося самовільне захоплення земельних ділянок.
Встановлено, що в 2016 році у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на той час державний реєстратор виконавчого комітету Дружелюбівської сільради, а нині директор КП «Спеціалізована ритуальна служба «Пам’ять» Дружелюбівської сільради І. Щур зареєстрував сторожку, паркан, хвіртки цвинтаря, про що свідчить витяг з реєстру. Під час перевірки виявили, що це майно розташоване з різних боків цвинтаря.
— Здійснивши ці дії, директор КП «Спеціалізована ритуальна служба «Пам’ять» Дружелюбівської сільської ради І. Щур порушив вимоги Закону «Про засади запобігання і протидії корупції», — повідомила в. о. начальника ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області Тетяна Тітова. Вона додала, що перевірка управління з контролю за використанням та охороною земель ще триває, і пообіцяла про її підсумки неодмінно поінформувати громадськість додатково.