Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Штраф у розмірі 3400 грн стягнено з депутата Світловодської районної ради, голови однієї із її постійних комісій та водночас голови фермерського господарства за самовільне використання 24 земельних ділянок загальною площею 74 га на території Світловодського району, повідомляє «Регіон.NEWS».
Дописувач зауважує, що судовий розгляд справи, який тривав 1 рік і 10 місяців, було доведено до завершення завдяки принциповій та послідовній позиції Знам’янської місцевої прокуратури. Державним обвинувачем доведено, що вказаний голова фермерського господарства самовільно, з метою протиправного отримання прибутку використовував вказані земельні ділянки, не маючи правовстановлюючих документів на них.
Вироком Світловодського міськрайонного суду його визнано винним за ч.1 ст.197-1 Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді штрафу. Крім того, в рамках судового розгляду частково задоволено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої злочинними діями. Варто додати, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 197-1 КК України, карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
Днем раніше за процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області завершено досудове розслідування щодо виконувача обов’язки начальника відділу Маловисківського району ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області, який за винагороду надав місцевому жителю на 30 років в оренду під пасовища 105,2 га земель сільськогосподарського призначення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 41-річний посадовець Держгеокадастру, виконуючи обов’язки начальника відділу Маловисківського Держгеокадастру і зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, вчинив злочин у сфері службової діяльності. А саме, не будучи наділений правом підпису та передачі права оренди землі державної чи комунальної форми власності, підписав на користь місцевого жителя договір оренди землі, згідно з умовами якого передав йому в оренду на 30 років під пасовища 105,2 га земель сільськогосподарського призначення, які розташовані на території Розсохуватської сільської ради.
Окрім того, обвинувачений вчинив несанкціоноване втручання до автоматизованої системи, а саме – змінив площі земельних ділянок та вніс зміни у вид користування земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення на випасання худоби. Своїми незаконними діями посадовець спричинив тяжкі наслідки інтересам держави на суму 560 тис грн.
Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1,ч.3 ст. 362 КК України передано до суду для розгляду по суті.