Міністерство аграрної політики та продовольства спільно з Держагентством з питань електронного урядування ввели в дію оновлений Державний земельний кадастр, що працюватиме на технології блокчейн. Вона дасть змогу забезпечити надійну синхронізацію даних, унеможливить їх заміну в результаті зовнішнього втручання, а також здійснювати громадський контроль за системою. Про це повідомив голова Державного агентства з питань електронного урядування Олександр Риженко на презентації оновленого земкадастру, повідомляє УНІАН.
«Робота кадастру на технології блокчейн забезпечить надійну синхронізацію даних і дасть змогу здійснювати громадський контроль завдяки нодам-аудиторам, які можуть встановлювати собі громадські організації», — пояснив він. За словами посадовця, реалізація проекту стала можливою завдяки спільній роботі Міністерства аграрної політики та продовольства України, міжнародної антикорупційної організації Transparency International, а технічну організацію підтримав один зі світових лідерів у сфері блокчейн компанія Bitfury.
Як зазначив заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк, земельний кадастр — це перший публічний реєстр в Україні, який переходить на технологію блокчейн. «На тлі масових актів рейдерства, пов’язаного із землею, захист даних державного кадастру важливий для громадян — власників землі. Захист цих даних — надзвичайно важливий аспект якісного виконання державою її функцій», — переконаний заступник міністра. Він також зазначив, що технологія блокчейн у земельному кадастрі унеможливить втручання земельних реєстраторів — операторів державного земельного кадастру з корисливою метою.
«Втручання можна буде здійснити, але залишиться слід, і під пильним контролем зовнішніх аудиторів, думаю, ми це швидко виявлятимемо, — уточний він і додав, що передбачено план подальшої інтеграції технології блокчейн до державного земельного кадастру. — У підсумку перейдемо до повного моніторингу в режимі онлайн усіх транзакцій, всіх операцій у земкадастрі».
А присутній на презентації виконавчий директор міжнародної антикорупційної організації Transparency International Україна Ярослав Юрчишин зазначив, що відкриття інформації про власників земельних ділянок і неможливість змінити дані дає шанс на запровадження ринку сільськогосподарських земель. «Для нас дуже важливим було прагнення профільного міністерства розпочати роботу в земельному кадастрі. Чому? Тому що переведення на блокчейн фактично відкриває інформацію про власників землі й знімає одну з найбільш критичних точок дискусій — про те, чи можна вводити ринок сільськогосподарських земель. У форматі відкритої інформації про власність маніпуляції, підтасовування документів стають фактично неможливими», — сказав Ярослав Юрчишин.
Він зазначив, що можливість відстежувати операції в земельному кадастрі може отримати будь-яка громадська організація, скачавши ноду-аудитора. «Ми стали першою громадською незалежною організацією, яка отримує ноду-аудитора і починає використовувати механізм блокчейн як засіб для публічного онлайн-контролю за реєстром», — додав представник антикорупційної організації.
Постанову про переведення Державного земельного кадастру на технологію блокчейн, що забезпечує високий рівень інформаційної безпеки, а також про переведення земельних аукціонів в електронний формат уряд ухвалив 21 червня.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»