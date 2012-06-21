Дві ділянки землі по 2 гектари для ведення особистого селянського господарства отримали рідні загиблого Героя України з Лозівщини Харківської області Олександра Лавренка. Вручаючи земельні акти батькам Олександра, голова Харківської ОДА Юлія Світлична щиро подякувала їм за виховання сина і доручила керівникам Лозівської РДА Сергію Красноперову й місцевої міськради Сергію Зеленському піклуватися про сім’ю загиблого героя та сприяти вирішенню питань, які в них виникатимуть, і запевнила, що й сама завжди готова прийти їм на допомогу.
Капітан ЗСУ, командир танкової роти 93-ї ОМБР загинув у липні 2014 року в боях за Піски. Потрапивши у засідку, його танк знищив ворожий танк, кулеметні розрахунки та два автобуси терористів. Танкісти захопили ворожий блокпост та прикривали дії механізованого підрозділу й евакуаційної групи вогнем танкової гармати та кулемета. Знищивши ще два мінометні розрахунки терористів, танк Лавренка натрапив на фугас. Члени його екіпажу загинули, а важкопоранений капітан не здався ворогу та не дав захопити танк, підірвавши себе. Завдяки діям екіпажу вдалося не допустити контратаки підрозділу терористів «Кальміус» — це дало змогу підрозділам групи 93-ї бригади закріпитись та виконати бойове завдання.
За словами батьків Тамари та Миколи Лавренків, їхній син став військовим за покликом серця. Мріяв бути танкістом, закінчив військове училище.
«Служба була для нього понад усе, — розповів батько героя. — У перших рядах він пішов до зони АТО. Коли повернувся на ротацію, навіть сумку не розбирав — готовий був одразу їхати на фронт за першим покликом».
ДОВІДКА «УК»
За даними ГУ Держгеокадастру в Харківській області, нині учасники АТО отримали у власність 7343 земельні ділянки в регіоні. Члени родин загиблих захисників отримали 58 ділянок.