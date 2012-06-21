На Херсонщині задоволено майже 3,7 тисячі клопотань учасників АТО про відведення земельних ділянок.
У Головному управлінні Держгеокадастру в Херсонській області видано накази про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення у власність 4,54 тисячі гектарів землі. Найбільше дозволів надано на земельні ділянки у Каховському — 710 на землі загальною площею 1,18 тисяч га, Білозерському — 360 площею
Нині на підставі розроблених і погоджених проектів землеустрою у власність учасникам АТО передано 1693 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 2,68 тисячі гектарів. Найбільше — також у Каховському, Білозерському та Олешківському районах.