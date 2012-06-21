Деякі планети за межами Сонячної системи можуть мати кращі умовами для зародження та процвітання життя, що в майбутньому призведе або вже призвело до розвитку на них більш численних і активних екосистем, ніж це можливо на Землі, заявили вчені на щорічній міжнародній конференції з геохімії та суміжних наук Goldschmidt, що проходила з 18 по 23 серпня в Барселоні (Іспанія).

«Сьогодні при пошуку життя у Всесвіті ми, в основному, робимо акцент на світах, які знаходяться в «зоні життя», тобто на такій відстані від своїх зірок, яке дозволяє їм мати моря і океани. Але, як показує наша модель, не всі океани однаково гостинні та деякі з них через вдалу циркуляцію мають більший потенціал до створення сприятливих умов для життя, ніж інші», – розповідає Стефані Олсон, провідний автор дослідження з університету Чикаго (США).

Відкриття екзопланет наблизило нас до виявлення життя за межами Сонячної системи. Однак величезні відстані до цих світів поки не дозволяють нашим космічним апаратам досягти їх і досліджувати на предмет населеності, тому вченим доводиться покладатися на інструменти дистанційного зондування, такі як телескопи, щоб зрозуміти, які умови переважають на різних екзопланетах. Осмислення цих спостережень вимагає розробки складних моделей планетарного клімату та еволюції, які повинні виділити серед безлічі далеких планет ті, що приховують життя.

«Наша робота була спрямована на визначення екзопланетних океанів, які мають найбільший потенціал до розвитку активного і різноманітного життя. Населеність земних океанів залежить від процесу апвелінга, що піднімає поживні речовини з темних глибин до освітленої сонцем поверхні, тому що вона більше біологічно активна. Це саме те, що потрібно шукати на екзопланетах», – пояснила Стефані Олсон.

У рамках дослідження вчені змоделювали безліч можливих екзопланет і змогли визначити, які типи мають найкращі шанси для розвитку та підтримки процвітаючої біосфери.

«Ми використовували модель циркуляції океану, щоб визначити, які світи матимуть найбільш ефективний апвелінг і, отже, мати особливо гостинними океанами. Виявилося, що висока щільність атмосфери, повільна швидкість обертання і присутність континентів дають більш ефективний апвелінг. Ще одним цікавим результатом виявилося те, що Земля не є оптимальною планетою для розвитку процвітаючого життя, і на інших, більш гостинних світах, життя може бути набагато різноманітніше», – каже Стефані Олсон.

Життя у Всесвіті, ймовірно, зустрічається набагато частіше, ніж ми можемо собі уявити, і далеко не все, через обмежені на сьогодні можливості, може бути нами виявлене. Це означає, що при пошуку позаземного життя ми повинні орієнтуватися на екзопланети, які найбільш пристосовані для великих, глобально активних біосфер, тому що на них легше помітити ознаки життя.

Незважаючи на те, що поки у нас немає телескопів, які могли б ідентифікувати відповідні екзопланети і перевірити гіпотезу Стефані Олсон і її команди, їх висновки необхідно враховувати при розробці мисливців за населеними позасонячними світами наступного покоління.

«Ми очікуємо, що океани будуть відігравати важливу роль при пошуку найбільш переконливих і видимих здалеку ознак життя, однак сьогодні наші знання про океани за межами Сонячної системи вкрай елементарні. Робота Стефані Олсон є значним і захоплюючим крок вперед у питанні екзопланетної океанографії», – підвів підсумок Кріс Рейнхард, планетолог з Технологічного інституту Джорджії (США), який не брав участь в дослідженні.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»