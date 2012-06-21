2020 рік розпочався з спустошливих лісових пожеж на всій території Австралії, але навіть до його завершення справи не стали набагато кращими. Над Атлантикою виникли руйнівні шторми, Каліфорнію охопили потужні лісові пожежі, Африка страждає від найсильнішої посухи, а Азія – повеней. Кожен континент Землі піддається атаці не тільки «зверху», а й з боку океану.

Раніше вчені повідомляли, що рівень моря підвищується відповідно до найгірших прогнозів. З 1990-х років рівень світового океану піднявся на 1,8 см через нагрів поверхні Землі і танення полярних крижаних шапок. Хоча цей показник може здатися незначним, насправді сантиметр підвищення рівня світового океану зазвичай означає міграцію одного мільйона чоловік.

Зростаючу інтенсивність цих катастрофічних подій вчені пояснюють змінами клімату, вважаючи, що природа посилає нам попередження. За словами Адама Сміта, наукового співробітника NOAA, через кліматичне лихо «рік дійсно став катастрофічним».

«Зміна клімату накладає відбиток на багато з цих катастроф», – зазначив він Associated Press.

Директор Програми ООН з навколишнього середовищу Інгер Андерсен додала, що «природа посилає нам сигнал». «І буде краще, якщо ми його почуємо і відреагуємр вчасно», – сказала вона.

«Куди б ви не пішли, на який би континент не приїхали, всюди на нас чатує стихія. Нині це найтепліший трирічний період, який ми будь-коли бачили. Ростуть арктичні температури, вирують лісові пожежі і т.д. і т.п.» – зазначила Андерсен.

Згідно з недавнім звітом ООН, Всесвітньої метеорологічної організації та інших вчених, незважаючи на пандемію COVID-19, яка призвела до зупинки діяльності людей майже в усьому світі, шкідливі викиди в атмосферу продовжують зростати. Зокрема, йдеться про три основні парникові гази – метані, оксид азоту і діоксид вуглецю.

За даними за 2019 рік, глобальні викиди викопного CO2 досягли нового рекордного рівня в 36,7 гігатонн (Гт), що на 62% вище, ніж в 1990 році. Дослідники вважають, що ймовірність зростання глобальної температури на Землі на 1,5 ° C до 2024 року, становить 20%.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»