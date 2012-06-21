У Запорізькій області на початок жовтня чисельність великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств збільшилася на 6,3 тисячі голів. При цьому зменшилося поголів’я птиці на 482,7 тисячі, свиней — на 63,5, овець — на 0,6. Тому голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль доручив керівникам районів проаналізувати роботу галузі тваринництва і розробити дієві заходи для збереження, стабілізації й нарощування поголів’я сільгосптварин і птиці в господарствах району. А під час формування місцевого бюджету на 2018 рік передбачити кошти для підтримки галузі тваринництва.
Головному управлінню Держпродспоживслужби області запропоновано посилити контроль за своєчасним проведенням протиепізоотичних заходів, ветеринарно-санітарних робіт, станом територій, приміщень та обладнання тваринницьких ферм, активізувати роботу з ідентифікації і реєстрації тварин. Племпідприємствам рекомендовано проводити обстеження пунктів штучного запліднення для поліпшення технічного, санітарного стану та переоснащення. Ідеться й про поліпшення якості надання сервісних послуг із питань селекції та відтворення сільгосптварин у господарствах, особливу увагу при цьому надають особистим селянським господарствам у віддалених селах області.
На Запоріжжі переймаються виявленням земельних порушень. Як розповів заступник директора департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА Андрій Поляков, цього року в межах заходу «Врожай-2017» обстежено 2 мільйони 34 тисячі гектарів сільгоспугідь. І висновки такі: 93% перевірених земель використовували згідно з документами, 2% — без документів, 5% не використовували зовсім. Результат роботи із залучення земельних ділянок до оподаткування: річні додаткові надходження до місцевих бюджетів становлять по 2,9 мільйона гривень від плати за землю та єдиного податку.
Однак за результатами аналізу виконання місцевими робочими групами завдань заходу «Врожай-2017» було встановлено, що вони здебільшого не виїжджали на місця, а інформацію про землекористувачів і площі посівів отримували від сільрад або ж від самих аграріїв. Неспроможність об’єктивно фіксувати стан використання сільгоспугідь зумовлена фінансовою залежністю районних робочих груп від лояльності районної ради та можливістю місцевого бюджету, з якого фінансують основні витрати на моніторинг (бензин, придбання техніки для фіксації).