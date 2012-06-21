Вчені з Франції та Данії встановили, що протоземля, яка була попередником нашої планети, сформувалася набагато швидше, ніж вважалося досі. Формування протоземлі, за даними видання Science Advances, зайняло приблизно п'ять мільйонів років – це зовсім нічого за мірками віку Сонячної системи.
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«Якщо уявити вік Сонячної системи (4.57 млрд років) як добу, то процес формування протоземлі зайняв від п'яти до п'ятнадцяти хвилин», – розповідають співробітники Паризького інституту фізики Землі і Копенгагенського університету. Протоземля, як уточнюють автори роботи, утворилася завдяки акреції космічного пилу, а не в результаті великої кількості випадкових зіткнень з більшими протопланетними космічними об'єктами, як вважалося раніше.
Для того, щоб уточнити час формування протоземлі, вчені застосували дані, отримані завдяки вимірам ізотопів заліза в різних метеоритах. Зокрема, вченим допомогли CI-хондрити – метеорити, які утворилися на зорі існування нашої зоряної системи.
«Наші дані підтверджують теорію про те, що планети формуються в результаті акреції космічного пилу. Протоземля сформувалася за п'ять мільйонів років – у попередника сучасної Землі вже було ядро, переважно воно складалося із заліза, а також інші елементи повноцінної планети», – відзначають вчені, додаючи, що інші планети могли формуватися за тим же сценарієм.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»