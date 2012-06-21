Далекі планети завжди вабили жителів землі своєю загадковістю і невідомістю. Кожна нова деталь, яка розкриває подробиці про сусідні з нами планети, викликає величезний інтерес. Винятком не стала і планета Нептун – одна з найвіддаленіших планет Сонячної системи.
Нещодавно став доступним запис звуку з планети, зробленої космічним апаратом місії Вояджер від NASA.
У мережі з’явилися коментарі користувачів, більшість з низ пишуть, що від почутого у них буквально «завмирає дихання». Дійсно, якщо прислухатися, то складається враження, ніби поблизу Нептуна відбувається космічний симфонічний концерт.
Астрономи пояснили походження таких звуків сильними вітрами на планеті. Атмосфера Нептуна складається з газової оболонки водню, гелію, метану аміаку і води. Все це, за версією вчених, здатне створювати вітер, який рухається зі швидкістю близько 2400 км / год. А температура на Нептуні може досягати – 200 градусів за Цельсієм.
«Коли слухаєш запис, відразу уявляєш, як величезні хмари і урагани переміщаються поверхнею планети, видаючи зачаровуючі і незвичні звуки», – коментує вчений.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»