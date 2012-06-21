У Золотоноші на Черкащині на ДП «Златодар», яке підпорядковане Державному агентству резерву України, відкрито сонячну електростанцію. Її панелі, встановлені на даху будівель підприємства, змонтовано за десять днів. У станцію потужністю 75 кВт вкладено більш як 2 мільйони гривень. За рік планують за її допомогою виробляти 89 тисяч кіловат-годин чистої енергії для власних потреб. У грошовому еквіваленті економія становитиме понад 200 тисяч гривень за рік.
Як розповів директор департаменту відновлюваних джерел енергії Держенергоефективності Юрій Шафаренко, який узяв участь у відкритті станції, підприємства системи Держрезерву України активно впроваджують проекти з відновлюваної енергетики. Започаткування чергового зеленого проекту на державному підприємстві ще раз доводить зацікавленість бізнесу і влади у цій галузі. Сприяють розвитку відновлюваної енергетики ключові законодавчі зміни, які ухвалено за кілька останніх років.
Голова Держрезерву Вадим Мосійчук наголосив на необхідності впровадження проектів відновлюваної енергетики не лише для генерації електрики, а й для заміщення газу, який використовують підприємства, зокрема для сушіння зерна. ДП «Златодар» — одне з найпотужніших підприємств системи Державного агентства резерву України, потужність зерносушарок якого 226 планових тонн на годину, зернова місткість — понад 97 тисяч тонн.