У Золотоноші на Черкащині на ДП «Златодар», яке підпорядковане Державному агентству резерву України, відкрито сонячну електростанцію. Її панелі, встановлені на даху будівель підприємства, змонтовано за десять днів. У станцію потужністю 75 кВт вкладено більш як 2 мільйони гривень. За рік планують за її допомогою виробляти 89 тисяч кіловат-годин чистої енергії для власних потреб. У грошовому еквіваленті економія становитиме понад 200 тисяч гривень за рік.

Як розповів директор департаменту відновлюваних джерел енергії Держенергоефективності Юрій Шафаренко, який узяв участь у відкритті станції, підприємства системи Держрезерву України активно впроваджують проекти з відновлюваної енергетики. Започаткування чергового зеленого проекту на державному підприємстві ще раз доводить зацікавленість бізнесу і влади у цій галузі. Сприяють розвитку відновлюваної енергетики ключові законодавчі зміни, які ухвалено за кілька останніх років.

Ці панелі сонячної електростанції вже дають струм. Фото з сайту Держенергоефективності України

Голова Держрезерву Вадим Мосійчук наголосив на необхідності впровадження проектів відновлюваної енергетики не лише для генерації електрики, а й для заміщення газу, який використовують підприємства, зокрема для сушіння зерна. ДП «Златодар» — одне з найпотужніших підприємств системи Державного агентства резерву України, потужність зерносушарок якого 226 планових тонн на годину, зернова місткість — понад 97 тисяч тонн. 