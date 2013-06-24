Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик під час зустрічі з делегацією Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні на чолі з директором Річардом Раганом подякував за допомогу в реалізації ініціативи Президента України Володимира Зеленського Grain from Ukraine та розмінуванні угідь. Сторони обговорили можливість розширення програми Grain from Ukraine на інші африканські країни.
Денис Башлик проінформував про підготовку до Міжнародного саміту з продовольчої безпеки Food from Ukraine, який відбудеться 19 листопада в Києві, й запросив представників Всесвітньої продовольчої програми до участі.
Grain from Ukraine — міжнародна гуманітарна програма, мета якої — постачання українського продовольства до найбільш уразливих країн Африки, Азії та Близького Сходу за фінансової підтримки донорських держав у координації із Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Попри назву програма охоплює не лише зернові культури, а й інші продукти харчування, зокрема олію та борошно. Продовольчу допомогу в межах ініціативи отримали 18 країн, повідомляє Мінекономіки.