Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Господарський суд повернув у державну власність майновий комплекс Потаського комбінату хлібопродуктів, що в Черкаській області, вартістю 146 млн. грн. Реальне виконання рішення господарського суду забезпечила прокуратура Черкаської області.
Потаський комбінат хлібопродуктів площею понад 43 тис. кв. метрів став четвертим повернутим державі з п’яти цілісних майнових комплексів хлібоприймальних підприємств Черкащини, які всупереч рішенню Верховної Ради України незаконно приватизовані.
Раніше було повернуто Шполянський, Уманський та Христинівський зернопереробні підприємства. Їхня загальна вартість становить близько 365 млн грн.
Нині в Північному апеляційному господарському суді розглядається питання повернення майна п’ятого— Тальнівского хлібоприймального підприємства вартістю 164 млн. грн.