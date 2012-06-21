З початку поточного маркетингового року станом на 1 січня 2018-го Україна експортувала понад 21,36 мільйона тонн зернових, зокрема 11,2 мільйона тонн пшениці (продовольчої 6,2 мільйона тонн, фуражної 5 мільйонів), ячменю — 3,7 мільйона, кукурудзи — 5,8 мільйона тонн. Такі дані наводить департамент фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва та розсадництва Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
За аналогічний період минулого маркетингового року експортовано 23,8 мільйона тонн зернових, зокрема майже 12 мільйонів тонн пшениці (зокрема продовольчої — 7 мільйонів тонн і фуражної — 4,9 мільйона), ячменю — понад 4,3 мільйона тонн, кукурудзи — 7,3 мільйона тонн. У межах цього МР експортовано майже 3,3 мільйона тонн олійних культур, серед них: ріпаку — 2 мільйони тонн, сої — понад 1,3 мільйона. Станом на аналогічну дату торік експорт олійних становив майже 2,3 мільйона тонн (ріпаку — 0,88 мільйона тонн, сої — 1,4 мільйона).