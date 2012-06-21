Ви всі повинні постаратися, щоб пам’ять про це місце та про інші місця, де людей відправляли на смерть, зберігалася і щоб це більше не повторилося ніколи. Так 95-річна Бат-Шева Даган, яка вижила в нацистському концтаборі Аушвіц-Біркенау, звернулася не лише до можновладців, присутніх у Польщі на заходах, присвячених 75-й річниці визволення бранців Аушвіц-Біркенау, а й до всієї міжнародної спільноти. Усі колишні бранці Аушвіца, котрі, переживши страшні часи Голокосту, ділилися моторошними спогадами, закликали світ ніколи не забувати про цю трагедію.
У заходах, присвячених 75-й річниці визволення бранців Аушвіц-Біркенау, взяв участь і Президент України Володимир Зеленський. Він разом з іншими лідерами делегацій поставив запалену лампаду до дошки пам’яті з написом українською мовою та помолився за людське життя як найцінніше на планеті. «Добро та милосердя сильніші за будь-які геополітичні амбіції. Добро і милосердя завжди переможуть», — зазначив Президент України.
А після переговорів з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою Володимир Зеленський говорив про те, що всім демократичним державам варто об’єднати зусилля, аби уникати агресії. «Європа і світ не мають права сьогодні мовчати, як це було у 1939-му. Європа і світ не мають права на байдужість і бездіяльність. Тільки згуртованість зможе дати відсіч будь-якій агресії і вберегти людство від нових страждань», — цитує слова Президента його Офіс.
Володимир Зеленський підкреслив, що Україна, разом зі світом вшановуючи пам’ять жертв Голокосту, дає клятву ніколи не допустити повторення однієї з найтрагічніших сторінок в історії людства. «Як відповідальні демократичні держави ми назавжди кажемо «ні» тоталітарним ідеологіям, ксенофобії, агресії, будь-яким проявам репресій, ненависті та нетерпимості», — наголосив глава держави.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»