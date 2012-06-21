Згідно зі статистичними даними, за останніх 100 років за рівнем захворюваності та смертності в світі онкопатологія перемістилася із десятого на друге місце, поступаючись лише хворобам серцево-судинних систем. Про це повідомив головний лікар МЦ «Клініка Спіженка» Антон Шкіряк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
За його словами, у ВООЗ констатують, що кожного року на рак починають хворіти близько 10 млн осіб.
«Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення ракової патології. Щорічно в Україні понад 170 тис. чоловік дізнаються, що вони онкохворі. Щороку від раку помирають близько 90 тис. осіб, з них — 37% люди працездатного віку. Щодня в Україні захворюють раком 470 людей, з них гинуть — 250. Щогодини в Україні реєструється понад 20 нових випадків захворювання, а 10 жителів України помирають від раку.
Злоякісні новоутворення в Україні вражають кожного четвертого чоловіка і кожну шосту жінку. Онкологічна захворюваність стабільно зростає на 3% щороку і рак, на жаль, молодіє», — розповів він.
Також, А.Шкіряк повідомив, що середня тривалість життя українців на 10—20 років нижча, ніж в країнах Заходу.
«Захворюваність на рак істотно зростає після 50 років. І далеко не кожен українець доживає до так званого «свого раку», вмираючи від інших причин», — зауважив він.
Нагадаємо, фахівці переконують, що для ефективної боротьби із онкозахворюваннями в Україні необхідно створити єдиний медичний простір профілактики та раннього виявлення ракових захворювань.
Однак, наразі в Україні не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.