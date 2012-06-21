Минулої осені в сибірській вічній мерзлоті, на берегах річки Індигірки виявили пташку, яка на диво добре збереглася. Можна було б припустити, що це якийсь доісторичний птах, однак такі дрібні тварини зазвичай швидко розкладаються, так що якийсь час дослідники вважали, що птах загинув недавно і нічого дивного у цьому немає. Проте, радіовуглецевий аналіз показав, що пташка жила майже 46 000 років тому і була ровесником мамонтів, шерстистих носорогів та іншої фауни останнього льодовикового періоду. Детально знахідка описана в статті в Communications Biology.
Генетичний аналіз показав, що це самка рогатого жайворонка – виду, який існує нині, маючи безліч підвидів.
«Льодовиковий» жайворонок згодом дав два підвиди, один з яких мешкає в тундрі на півночі Євразії, а другий – у степах Монголії і сусідніх з нею країн. Знахідка, за словами дослідників, дозволяє краще зрозуміти, як минулі зміни клімату впливали на екологію північного сходу континенту.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»