Відомий дитячий ансамбль гармоністів з Жашкова на Черкащині побував на ХІІ Всеукраїнському фестивалі борщу, що відбувся на Вінниччині в селі Правилівка Оратівського району. Вінницька журналістка та громадська активістка Ганна Секрет організувала в батьківській господі мистецький простір «Театр на городі». Неодмінною умовою перебування гостей та учасників на фестивалі було те, аби кожен взяв власну ложку, щоб було чим куштувати борщі.
— Наш фестиваль борщу особливий, адже ми щороку «присмачуємо» страву виступами творчих колективів, — повідомила організатор заходу.
— Крім фестивальних святкувань, до яких долучилися гармоністи, розважаючи гостей своєю грою, відбувся конкурс виконавців. Ансамбль нагородили грамотою учасників фестивалю.
— Після того, як ми з ансамблем повернулися до Жашкова із грамотою учасників фестивалю, нам повідомили, що ми також вибороли Гран-прі конкурсу, — розповів керівник ансамблю Іван Сухий. — Нам передали вітання та диплом.
До речі, за всю історію проведення фестивалю його учасники презентували у Правилівці близько 500 різновидів українського борщу.