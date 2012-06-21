Нещодавно у Гніздичівській об’єднаній територіальній громаді, що у Жидачівському районі на Львівщині, ввели в експлуатацію новий цех ПАТ «Кохавинська паперова фабрика», запустивши дві нові лінії виробництва. Тут виготовлятимуть паперові рушники. Розширення виробничих потужностей створило 24 робочі місця на підприємстві.
«Торік ми відкрили 84 нових виробництва і дали змогу працювати тут понад 8 тисячам людей. Цього року плануємо зробити не менше. Дуже важливо, що це виробництво працює на експорт. Маємо гарантований ринок збуту паперових виробів різного асортименту в Чехії, Словаччині, Угорщині», — зазначив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка під час відкриття нових потужностей.
Загалом на ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» понад три сотні працівників. «Торік ми виготовили товарної продукції на 420 мільйонів гривень. Порівняно з 2016-м це на третину більше. Цього року з відкриттям нового цеху є підстави стверджувати, що перетнемо позначку 550 мільйонів. Продукція має попит, тому плануємо збільшувати експорт», — наголосив директор підприємства Михайло Титикало.
Кохавинська паперова фабрика демонструє високі темпи зростання виробництва завдяки оновленню та вдосконаленню. Потужність паперових машин становить 19 тисяч тонн на рік, переробного обладнання — 90 мільйонів рулонів на рік, підприємство має мережу збуту та власний транспорт. Як зазначають на фабриці, обсяг експорту становить близько 40% виробленої продукції. Основні споживачі — Чехія, Румунія, Білорусь, Молдова, Угорщина та Нідерланди. Популярні паперові вироби і в Україні.