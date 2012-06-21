Час сну відіграє важливу роль у відновленні організму, після безперервної роботи. Особливо сон важливий саме для мозку, тому, при інтелектуальній роботі, людині необхідно більше спати.
Вчені з Університету Дьюка провели досліди, згідно з якими з'ясувалося, що жінкам необхідно спати довше чоловіків. Жінки втомлюються за добу швидше, ніж чоловіки, так як природна здатність вирішувати відразу кілька завдань одночасно «з'їдає» більше ресурсів, тому і часу для сну прекрасній половині людства потрібно більше.
За словами керівника Центру медицини сну, під час відпочинку мозок обробляє отриману ним інформацію, «розкладаючи все по поличках». Так мозок систематизує все те, що накопичилося за день і відсіває все непотрібне. Лікарі розсіюють міф про те, що під час сну мозок відпочиває – в той час, коли людина спить, мозок починає працювати посилено, так як йому належить обробити за короткий проміжок часу неосяжний обсяг інформації. Навіть незначне скорочення сну може призвести до погіршення пам'яті, настрою і розвитку безлічі захворювань.
Перш за все це впливає на серцево-судинну систему, потім на ендокринну та імунітет.
Американські вчені проводили експерименти з перевірки впливу сну на рівень смертності та знайшли тому підтвердження. Нестача сну дійсно скорочує життя людини. Ті, хто спить менше 5 годин на добу мають на 15% вищий ризик смерті, ніж ті, хто спить свою норму в 8-9 годин. Брак саме нічного сну провокує виникнення раку, в більшості випадків це рак щитовидної залози або ж товстої кишки. Як бонус, недосипання також може викликати ожиріння через те, що порушується обмін речовин.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»