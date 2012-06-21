Протягом останніх років Україна досягла значного прогресу в забезпеченні гендерної рівності, незважаючи на пасивний і активний спротив деяких груп, що наполягають на архаїзації суспільства. Про це віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила під час виступу в Українському домі в Давосі, інформує Урядовий портал.
Віце-прем’єр-міністр нагадала, що саме жінки стали рушійною силою волонтерського руху, який дав змогу під час російської агресії забезпечити військо всім необхідним для відсічі загарбникам. Приблизно 40% українських підприємців — жінки, а серед малого бізнесу — половина. Однак значно менше їх серед керівництва компаній — лише 30%, хоч дедалі більше підприємств довіряють управління жінкам. Вони становлять більшість у громадських організаціях, які сьогодні контролюють владу. «Водночас, будучи однією з найбільш жіночих країн світу — жінки становлять 55% населення (до того ж 62% людей із вищою освітою в Україні — жінки) — ми й досі маємо лише 12% жінок у парламенті й 8% в уряді», — сказала Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Проте, за її словами, Революція гідності зумовила карколомні зсуви: «Ми скидаємо колоніальне ярмо й повертаємося до ідеї свободи і рівності, зокрема гендерної. І тут наші вікові традиції входять у резонанс із глобальним трендом. Модернізуючись, українське суспільство відновлює найкращі патерни гендерної поведінки».
Також віце-прем’єр-міністр зазначила, що хоч держава робить багато, аби поліпшити законодавчі умови для забезпечення гендерної рівності, в Україні ще не повною мірою вміють користуватися цими надбаннями. Тому, переконана вона, надважливі на цьому етапі просвітницькі кампанії, які роз’яснюють жінкам ті механізми, які захищають їхні права й забезпечують рівність можливостей.
До речі, згідно з дослідженнями МВФ, збільшення участі жінок на ринку праці зумовлює суттєве зростання ВВП, подолання гендерних бар’єрів в економіці та освіті сприяє диверсифікації експорту, зарахування жінок до наглядових рад банків позитивно впливає на стабільність фінансового сектору. Подолання гендерної нерівності зумовлює зменшення соціальної нерівності. Підвищення рівня жіночої зайнятості до рівня чоловіків може збільшити валовий внутрішній продукт на 5% — як у США, 9% — як в Японії та 27% — як в Індії.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»