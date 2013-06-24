Україна може приєднатися до міжнародної ініціативи Women Entrepreneurs Finance Code, яка допомагає жінкам-підприємицям отримувати фінансування. Юлія Свириденко обговорила цю можливість з заступником Голови Представництва ЄБРР в Україні Артуром Погосяном під час зустрічі 26 червня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Участь у заході взяли заступники Міністра Тетяна Бережна і Андрій Телюпа, представники Європейського банку реконструкції та розвитку, Національного банку України та Райффайзен банку.

Women Entrepreneurs Finance Code вже працює у понад 30 країнах. Вона допомагає розширити доступ до фінансування для мікро-, малих і середніх бізнесів, які очолюють жінки. Участь у програмі — це добровільне зобов’язання банків, державних інституцій та інших гравців підтримувати жіноче підприємництво.

«В Україні вже діють грантові й кредитні програми для жінок у бізнесі. Але ми відкриті до нових рішень, які спростять доступ до фінансування. Програма Women Entrepreneurs Finance Code вже працює у понад 30 країнах. Для нас це гарна можливість обмінятися досвідом з цими країнами. Приємно чути, що українські банки готові долучатися. Починаємо з діагностики потреб ринку, а далі можемо закріпити нашу співпрацю меморандумом», — сказала Юлія Свириденко.

Програма включає:

створення коаліції організацій, які підтримують жіночий бізнес;

запуск нових інструментів для кредитування;

регулярний моніторинг і звітування щодо обсягів фінансування МСП.

Як зазначив Артур Погосян, програма Women Entrepreneurs Finance Code передбачає добровільне зобов'язання представників фінансового сектору, державних установ та інших ключових гравців сприяти доступності фінансування для жінок-підприємиць.

Юлія Свириденко відзначила, що Уряд України успішно співпрацює з ЄБРР у багатьох проектах і програмах, в тому числі й у розвитку ветеранського бізнесу. Вона запропонувала оформити спільну роботу над Women Entrepreneurs Finance Code у меморандумі. Документ закріпить створення коаліції партнерів, які долучаться до реалізації ініціативи.