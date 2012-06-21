Носити й вив’язувати хустки (не лише як елемент гардеробу, а й як оберіг) — давня традиція на Поліссі та Волині і в Україні загалом. Нагадати про неї сучасним жінкам вирішили в Рівному теж. Адже й сьогодні хустки, хустинки, шалики додають довершеності жіночим образам. Утім, коли знаходиш у бабусиній скрині родинну реліквію й декоруєш нею свій гардероб, емоції та враження неперевершені.
«Дівчата, ревізуємо свої скрині, дістаємо бабусині та мамині хустки, готуємося до Всеукраїнського флешмобу на Катерини!» — закликала через свою сторінку у фейсбуці авторка ідеї заступник Рівненського міського голови Галина Кульчинська. І додала: «Скриню відкрила, хустку вже знайшла», підтвердивши це фотографіями. Ідею активно підтримали рівнянки: у фейсбуці створили групу «Рівне в українській хустці».
А напередодні в місті провели майстер-клас із вив’язування хусток від завідувачки сектору етнографії обласного краєзнавчого музею авторки книжки «Традиційний одяг Рівненщини» (за період від палеоліту до 40-х років минулого століття) Алли Українець та майстра народної творчості Раїси Цапун. У суботу треба було зробити фото у хустці і розмістити його на сторінці з коротким описом свого образу і вбрання. А вже наступного дня Книга рекордів України проаналізувала наповнення і виявила, що уперше в історії України на одній фейсбук-сторінці зібрано 2 648 жіночих світлин в українських хустках. Це гідно встановлення всеукраїнського рекорду «Найбільша кількість жіночих зображень в українських хустках на одній фейсбук-сторінці».