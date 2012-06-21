Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Два роки тому 55-річний житель Білозірʼя, що під Черкасами, безслідно зник. Якось пішов із дому та й не повернувся. Як не розшукували його рідні разом із поліцією, ніяких успіхів не добилися. Чоловіка оголосили безвісти зниклим. У селі вже припинили й сподіватися, що колись побачать. Однак…
Цими днями черкаські патрульні під час чергування виявили замасковану землянку в полі на околиці обласного центру. Ця місцина прихована від сторонніх очей, тут рідко хто буває. Можна тільки позаздрити пильності поліцейських, які все ж помітили сліди перебування людини. Вхід до землянки, очевидно збудованої власними руками втікача, вистелений килимовими доріжками. Двері добре прилаштовані. Та й сам господар землянки виглядає доволі чепурним та цілком здоровим.
Нині з жителем села розбираються працівники Черкаського відділу поліції, куди його привезли. Сподіваємося, подробиці його перебування в «екзилі» ще стануть надбанням громади.