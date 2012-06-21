Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Житель Маріуполя намагався нелегально продати у одну з європейських країн дві ікони кінця ХІХ – початку ХХ століть. Чоловік, як згодом з’ясувалося, відшукав покупця на спеціалізованому інтернет-аукціоні. Зійшлися на ціні 500 тисяч гривень, а «товар» він вирішив переправити замовнику автобусом одного з міжнародних рейсів. Проте під час митного огляду на черговому пункті пропуску правоохоронці виявили старовинні ікони, які маріуполець заховав у коробці від дитячого планшету. А ще він замаскував коробку зворушливими дитячими малюнками, аби складалося враження, що «передача» адресована одному з малюків.
Як повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил, під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, де зафіксовано листування про оборудку, та близько 2 тисяч доларів США – передоплати за ікони. У межах відкритого кримінального провадження за ч 1 ст. 201 КК України (контрабанда) тривають слідчо-оперативні дії, а раритети передали на спеціальну експертизу.