Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У грудні минулого року житель одного з сіл Чорнобаївського району на Черкащині виїхав до лісозахисної смуги із заздалегідь підготовленою бензиновою пилкою. Мета була одна — спиляти міцні дуби, які вже давно впали в око підприємливому господарю. Задумав і зробив. 20 розкішних дерев упали під гострою пилкою браконьєра. Гадав, минеться. Тихенько перевезе незаконно здобуту деревину — і край. Однак не так сталося, як гадалося. Пильні місцеві природолюби швидко розкрили злочинний задум браконьєра. І підрахували збитки, які сягнули майже ста тисяч гривень.
За діло взялися правоохоронці, які й оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.
Недавно справу розглянув Чорнобаївський районний суд, який призначив покарання браконьєру у вигляді 5 років позбавлення волі. Однак на підставі ст. 75 КК України суд звільнив чоловіка від відбування покарання з випробуванням на іспитовий строк тривалістю 1 рік. Суду, зрозуміло, видніше, як покарати зловмисника. Він зважує як винуватість правопорушника, так і інші обставини, в тому числі й пом’якшуючі. Головне, аби цей випадок став добрим уроком не тільки конкретному винуватцю, а й іншим, так би мовити, потенційним, губителям природи.