Вернон Крюгер з ПАР збирається поставити, мабуть, найдивніший рекорд. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ. Чоловік поселився в 500-літровій винній бочці, встановленої на стовпі висотою в 24 метри.
Крюгер називає це випробуванням духу. У 1997 році чоловік вже побив рекорд по сидінню в бочці на стовпі, протримавшись 67 днів. 21 січня цього року чоловік оновив свій рекорд, але спускатися зі стовпа на землю поки не збирається. У Вернона Крюгера амбітні плани – він хоче провести в бочці як мінімум 80 днів незважаючи на те, що сім'я не схвалила його задум.
Немає ніяких сумнівів, що плани сучасного Діогена втіляться в життя, тим більше що побут в незвичайному житлі вже налагоджений. Крюгер каже, що у нього є мобільний телефон і зв'язок зі світом, він спить по ночах, а вранці робить гімнастику. Їжу чоловікові постачають ресторани – харчування піднімають на тросі у відрі. Інше відро служить санвузлом. До слова, сам він піднімався в бочку на вертольоті і спускатися планує тим же способом.
Відвідувачів до самітника-висотника не пускають, але він із задоволенням спілкується з роззявами безпосередньо з бочки. На питання журналістів про те, в чому сенс цього рекорду, Крюгер відповідає, що причини напевно були дуже вагомими, але якими саме – він не пам'ятає.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»