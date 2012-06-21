Давньоримське місто Помпеї, знищене разом з жителями у 79 році нашої ери в результаті виверження Везувію, досі зберігає в собі безліч секретів. Археологи, які ведуть тут розкопки, з'ясували, що жителі Помпеї займалися сортуванням сміття, а також обмінювалися будівельними відходами для повторного використання.
Аналіз зразків ґрунту, яким було покрите знайдене в межах Помпеї і за межами міста сміття, показав, що органічні і будівельні відходи зберігалися окремо. Тобто, стародавні римляни сортували сміття.
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«Стіни будівель у місті Помпеї були зроблені зі сміття — давньоримські будівельники застосовували такі матеріали, як кришена плитка, уламки кераміки, фрагменти штукатурки тощо. Гладкі і покриті штукатуркою стіни насправді складалися із будівельного сміття. Але цікаво інше . Аналіз грунту, частинки якого збереглися в цьому смітті, показав, що його ретельно сортували, перш ніж використовувати повторно. Очевидно, жителі Помпеї і околиць збирали, сортували і продавали сміття для повторного застосування», — розповідає Еллісон Еммерсон, професор Тулейнского університету Луїзіани (США), автор дослідження.
Еммерсон зазначила, що раніше вважалося, що звалища Помпеї були утворені зі сміття, яке було вичищене з міста після руйнівного землетрусу у 62 році н.е. (Тоді загинуло 2 тисячі з 12 тисяч жителів міста.) Але тепер вченим стало ясно, що походження звалищ інше.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр, під час виверження Везувію в Помпеї більшість жителів врятувалося, ніж загинуло - археологи
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»