Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Калинівці на засіданні робочої групи за участі представників Вінницької облдержадміністрації та органів місцевої влади обговорили питання щодо виділення додаткових коштів місцевим жителям, які постраждали восени минулого року внаслідок вибухів на арсеналі, що розташований неподалік міста.
Директор департаменту фінансів облдержадміністрації Микола Копачевський інформував, що під час останньої сесії з обласного бюджету виділено 5 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації в Калинівському районі.
«Вже 3 мільйони 650 тисяч гривень спрямовано до районного бюджету і запускаємо механізм передачі коштів населенню. Кожен мешканець, який усунув за власні кошти пошкодження своєї оселі, матиме можливість отримати кошти через банківські картки або поштове відділення», – зазначив він.
Під час наради також розглянули питання встановлення сучасної системи оповіщення, щоб людей можна було попередити і вони знали, що їм треба робити у разі надзвичайної ситуації. На прикладі міста Вінниці було продемонструвано дієву систему оповіщення, яка надає можливість не лише вмикати сигнал тривоги, а й транслювати пояснення – екстрене повідомлення. Крім того, має бути передбачена можливість оповіщення людей із вадами слуху, які отримуватимуть інформацію через інші канали комунікації.