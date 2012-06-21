Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Лозовій на Харківщині кожне свято не лише звеселяє учасників, а ще й вражає новими незвичними розвагами та конкурсами. Цьогоріч, зустрічаючи весну, мешканці Лозівщини подивували усіх гостей та учасників Масляниці велетенським вареником завдовжки 28,5 метра. І хоч витвір майстрів називався лінивим вареником, проте на лінощі на площі біля міського Палацу культури, де відбувалося свято, навіть натяку не було.
Бо розваг тут – незліченний вибір. І виставка-конкурс на найкраще опудало «Святкова Кострубонька», і розіграш подарунків на стовпі Колодія, і розважальна програма на Смачному подвір’ї «Швидкі млинці», і святковий концерт та ще безліч захоплюючих заходів для дорослих та дітвори.
А щодо рекордного вареника, то як і належить, лозівчанам було вручено відповідний сертифікат, який начальниця управління культури Тетяна Запорожець вручила Лозівському міському голові Сергію Зеленському.