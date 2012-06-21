У Маріуполі на засіданні експертної ради з розгляду проєктів бюджету громадської участі затвердили 30 проєктів-переможців, які реалізують у приморському місті у 2020 році. Переможців шляхом голосування обирали місцеві жителі із запропонованих і винесених на розгляд 124 різноманітних ініціатив, а найпопулярнішими категоріями серед маріупольців стали благоустрій і обладнання навчальних закладів, створення спортивно-розважальних майданчиків, поліпшення стану доріг та вуличного освітлення. Про неабияку зацікавленість городян підсумками конкурсу свідчить те, що у голосуванні взяли участь близько 8 тисяч людей — уп’ятеро більше, ніж торік.
«Такий показник підтверджує ефективність програми, в яку вірять маріупольці, бо вони вже побачили конкретні результати проєкту. А для нас це дуже важливо, оскільки бюджет громадської участі якраз і орієнтований на активне залучення місцевих жителів до трансформації і змін на краще в міській інфраструктурі», — каже заступник міського голови Сергій Орлов.
Серед трьох десятків проєктів-переможців шість великих і 24 малих. Із більших це пропозиції й наміри щодо встановлення сцени та благоустрою території біля ЗОШ №15, придбання корпусів яхт для міського водного спортивного комплексу, закупівля акустичного обладнання для музичної майстерні для обдарованих дітей у Приморському районі, реконструкція пляжної зони у цьому районі, придбання STEAM-лабораторії для ЗОШ №68 і впровадження розділення сміття.
У номінації малих проєктів увагу привертають створення соляної печери у ЗОШ №63, облаштування сучасного спортивного простору в дитсадку №84 та інші ініціативи, чимала частина яких стосується умов навчання, розвитку, відпочинку та корисного й цікавого проведення дозвілля підростаючого покоління.