«У нас багато планів, щодо розвитку «зеленого туризму» і струмки — це лише одна із справ», — каже голова Привільської об'єднаної територіальної громади Мирослава Ляшенко.
Наразі волонтери узялися за джерела, які знаходяться на в'їзді до села. Біля струмочків зробили сходи та поручні для зручного спуску до води, завезли каміння, щоб упорядкувати територію навколо, а ще посадили кущі калини.
Як повідомляє пресслужба Луганського регіонального офісу ULEAD, підтримку матеріалами волонтерів по розчищенню та благоустрою джерела забезпечила Привільська ОТГ. Тепер привільські джерела можуть стати однією з візитівок цієї об’єднаної громади.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»