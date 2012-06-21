Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Майже 4,5 тисячі жителів Тернопільщини з початку року прозвітували в податкових деклараціях про власні доходи. Примітно, що 2451 особа вирішила скористатися податковою знижкою. Взагалі, як поінформували у секторі комунікацій головного управління Державної податкової служби України в області, декларанти повідомили, що отримали доходів на 258 мільйонів гривень.
Кампанія декларування також засвідчила, що наразі на Тернопіллі є 21 мільйонер. Ці краяни заявили про отримання в сукупності понад 132 мільйони гривень доходу.
Здебільшого жителі Тернопільської області декларують доходи від спадщини чи дарування. Продаж нерухомості та рухомого майна допоміг стати заможнішими 436 краян. Здавання майна в найм збагатило 115 осіб. Чимало декларантів заявили й про доходи від здійснення незалежної професійної діяльності, отримання інвестиційних прибутків та іноземних доходів.