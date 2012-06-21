Супутник Землі, роблячи свій оберт навколо блакитної планети, за законами астрономії наблизився до точки перигея щодо Землі.
У цей момент, а саме в середу 8 квітня, Місяць наблизиться по своїй еліптичній орбіті на максимально близьку відстань до нашої планети: 357 тисяч кілометрів.
Земля виявиться рівно між Місяцем і Сонцем, і земляни побачать вірного супутника повністю освітленим, повідомляє ScienceAlert. Місяць буде здаватися великим і яскравим.
Образ Місяця завжди присутній в літературі і поезії, і на цей раз його називають «рожевим», але не через колір супутника Землі, а тому, що в цей час в Америці і Канаді цвіте флокс субулата (рожевий мох).
«Рожевий» супермісяць було видно в нічному небі над Австралією ввечері, а в Великобританії - рано вранці. В Україні це красиве астрономічне видовище можна було спостерігати ввечері у вівторок 7 квітня.
Наступні повні Місяці у 2020 році очікуються 7 травня, 5 червня, 5 липня, 3 серпня, 2 вересня, 2 жовтня, 31 жовтня, 30 листопада та 30 грудня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»